Nouveau maillot, vélos, effectif complet, coureurs clés,… Voici la présentation de l’équipe Bahrain Victorious 2026.

9ème au classement UCI par équipe sur la période 2023-2025, la formation Bahrain Victorious s’est installée comme une solide équipe World Tour ces dernières années. Avec quatre victoires dont trois en World Tour en 2025, Lenny Martinez s’est illustré pour sa première saison sous les couleurs de la Bahrain. Il a notamment pris la 2ème place du classement général du Tour de Romandie après avoir remporté l’étape reine.

Les recrues 2026 de la Bahrain Victorious

La formation Bahrain a été plutôt discrète sur le marché des tranferts mais a tout de même réalisé de beau coups. Alec Segaert, rouleur et spécialiste des classiques, arrive en provenance de la Lotto. Après deux saisons chez Visma | Lease a Bike, Attila Valter renforcera l’effectif en montagne. L’équipe accueille également deux coureurs de l’équipe développement dont le très prometteur Jakob Omrzel, déjà sacré champion de Slovénie chez les Élites.

Les coureurs clés : Lenny Martinez, Santiago Buitrago, Antonio Tiberi.

Le maillot et le vélo 2026 de la Bahrain Victorious

Alé a dévoilé le nouveau maillot de la Bahrain Victorious pour 2026. Son design met en valeur le Celeste emblématique de Bianchi sur les manches, harmonisé avec des tons bleu clair et turquoise inspirés des paysages et des mers environnantes de Bahreïn. Au cœur du maillot trône un bleu marine profond, couleur signature de l’équipe, rehaussé d’un discret « X » célébrant les dix ans de Bahrain Victorious dans le cyclisme professionnel. Bianchi devient partenaire de la Bahrain. Les coureurs auront accès à l’ensemble de la gamme Reparto Corse : Oltre, l’expression ultime de la performance aérodynamique ; Specialissima, le vélo polyvalent ultra-léger nouvelle génération ; Aquila, conçu pour dominer les contre-la-montre ; et Impulso, l’expression la plus pure de l’ADN de compétition Bianchi appliqué au gravel.

L’effectif 2026 de la Bahrain Victorious