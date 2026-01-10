Après avoir perdu Oscar Onley, la Picnic PostNL aborde la saison 2026 avec un effectif amoindri. Voici la présentation de l’équipe.

Malgré trois dernières saisons en deça de ses eséprences, la Picnic PostNL est parvenue à se maintenir en World Tour pour 2026. Le sera-t-elle encore en 2027 ? Rien n’est moins sur. Sa licence World Tour a été validée uniquement pour la saison 2026, soit pour un an, contre trois ans pour les autres équipes. En proie à des difficultés financières, la formation néerlandaise a laissé filer Oscar Onley cet hiver. Ajouter à cela le départ à la retraite de Romain Bardet en juin dernier, l’équipe comptera sur ses jeunes coureurs mais aussi sur le retour de Fabio Jakobsen pour rester au plus haut niveau.

Les recrues de la Picnic PostNL 2026

L’équipe perd plusieurs coureurs importants de son effectif avec le départ d’Oscar Onley, 4ème du dernier Tour de France. Kevin Vermaerke et Tobias Lund Adresen ont également quitté la formation Picnic cet hiver. James Knox arrive en provenance de la Soudal Quick-Step. L’équipe néerlnadaise accueille également deux jeunes français avec Henri-François Renard-Haquin et Alexy Faure Prost.

Les coureurs clés : Max Poole, Pavel Bittner, Fabio Jakobsen.

Le maillot et le vélo 2026 de la Picnic PostNL 2026

L’équipe Picnic PostNL conserve le même maillot que celui porté en 2025, en bleu foncé et avec les deux bandes orange. Lapierre est toujours le pertnaire de la formation, qui roulera sur le modèle Xelius DRS gris avec des roues Ursus.

L’effectif 2026 de la Picnic PostNL 2026