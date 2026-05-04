Remco Evenepoel ne disputera pas le Tour Auvergne-Rhône-Alpes et reprendra la compétition sur le Tour de France.

La formation Red Bull Bora-Hansgrohe a dévoilé les programmes sur mesure pour Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. À deux mois du départ du Tour de France à Barcelone. Les deux leaders de la formation allemande abordent cette phase cruciale de préparation avec des programmes ciblés. Evenepoel passera les prochaines semaines sans compétition. Contrairement au plan initial, il fera l’impasse sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Son programme de juin sera axé sur un équilibre entre récupération, reconnaissance des parcours et séances d’entraînement spécifiques. Auparavant, il effectuera un stage d’entraînement en altitude en mai.

Zak Dempster, directeur sportif :

« Nous avons décidé avec Remco de faire une pause après un printemps intense. L’objectif est qu’il arrive à Barcelone en pleine forme. Après avoir analysé ses 25 jours de compétition, nous avons constaté qu’un programme alternatif équilibré était plus bénéfique qu’un programme de courses supplémentaire ».

Florian Lipowitz a décroché la deuxième place du classement général du Tour de Romandie, qui s’est achevé dimanche. Il entamera une courte période de récupération en fin de semaine, la priorité étant une régénération complète après une série exigeante de courses par étapes ces dernières semaines. Fin mai, Lipowitz débutera son stage d’entraînement en altitude. Il rejoindra ensuite directement le Tour de Slovénie, qui lui servira de dernier test avant le Tour de France. Un court stage d’entraînement est prévu la semaine prochaine.

Zak Dempster, directeur sportif :

« Florian a fait preuve d’une grande régularité lors de ses trois dernières courses par étapes. Nous avons atteint l’objectif de performance fixé ce printemps et, surtout, il a gagné en confiance dans la stratégie que nous avons élaborée ensemble. Nous allons maintenant poursuivre sur cette voie avec patience et constance au cours des deux prochains mois ».