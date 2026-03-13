Alors qu’il va être opéré du coeur fin mars, le coureur de la Visma | Lease a Bike Niklas Behrens va être écarté des pelotons plusieurs mois.

Le cycliste allemand Niklas Behrens, de l’équipe Visma | Lease a Bike, subira une ablation fin mars. Cette intervention mineure vise à traiter des troubles du rythme cardiaque et permettra à Behrens de retrouver son meilleur niveau. De ce fait, il ne participera à aucune compétition pendant les prochains mois. L’équipe souligne que son objectif principal est un rétablissement complet, avec pour ambition de reprendre l’entraînement et la compétition plus tard dans la saison. Il s’agit d’un traitement courant, pratiqué avec succès chez les athlètes en activité.

Niklas Behrens :

« Je suis très reconnaissant envers l’équipe et le staff médical pour leurs conseils et leur soutien ces derniers jours et semaines. La convalescence est difficile, mais je m’y consacre pleinement, avec la même détermination que pour chaque course. Même si l’absence de compétition et l’impossibilité de courir avec mes coéquipiers sont difficiles à vivre, je suis déterminé à suivre le processus pour revenir encore plus fort. J’ai hâte de retrouver le peloton, de remettre mon dossard et de montrer à l’équipe ce dont je suis capable. »