Vainqueur du Giro et de La Vuelta, Nairo Quintana va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2026.

Dans une confèrence de presse organisée ce dimanche en marge du Tour de Catalogne, Nairo Quintana a annoncé sa retraite du cyclisme professionnel à la fin de la saison 2026. Révélé en 2012 dès son arrivée dans l’équipe Movistar, il a été l’un des principaux rivaux de Chris Froome durant les grandes années de la Sky. Vainqueur du Giro en 2014 et de La Vuelta en 2016, Quintana a terminé deux fois 2ème du Tour de France, battu par Froome. Il avait rejoint le Team Arkéa Samsic en 2020 et pour trois saisons. 6ème du Tour de France 2022, il est diqualifié suite à un contrôle positif au tramadol. Sans équipe en 2023, il revient dans son équipe de toujours, la Movistar, en 2024. À 36 ans, Quintana aura levé les bras à 51 reprises entre 2012 et 2022.

Nairo Quintana :

« Aujourd’hui, je veux vous parler du plus profond de mon histoire. De ce garçon qui a grandi dans les montagnes de Boyacá. Pas à pas, sans faire de vagues, j’ai tracé mon chemin en Colombie, au sein d’équipes qui m’ont permis d’apprendre, de tomber et de me relever. C’est là que j’ai compris que ce n’était pas qu’un sport… c’était un mode de vie. Et en 2012, une opportunité s’est présentée qui a tout changé : l’équipe Movistar m’a fait confiance. Ce n’était pas qu’une simple signature ; c’était le début d’un rêve plus grand que tout ce que j’avais pu imaginer. »

« Aujourd’hui, je regarde en arrière… et je ne vois pas seulement des résultats. Je vois des personnes. Je tiens à remercier chaque coéquipier, chaque membre du staff, chaque personne qui a contribué à une course, une récupération, un moment difficile. Aujourd’hui, je ne dis pas au revoir. Je parle d’un nouveau départ. Un nouveau départ où je veux continuer à construire, à créer des entreprises, à ouvrir des opportunités, à soutenir le sport de compétition et de loisir, et à rendre à la communauté, aux jeunes, tout ce que le cyclisme m’a apporté. »