Marc Reef succédera à Grischa Niermann à la direction de la course chez Team Visma | Lease a Bike dès le 1er septembre.

Marc Reef (40 ans) prendra la direction de la course chez Visma | Lease a Bike le 1er septembre 2026 et intégrera l’équipe de direction sportive. Le Néerlandais, actuellement entraîneur de course au sein de l’équipe, succédera à Grischa Niermann. Marc Reef travaille au sein de l’équipe depuis plus de quatre ans. Ces dernières semaines, il était l’entraîneur principal du Giro d’Italia, remporté Jonas Vingegaard. Reef dirigera également les opérations sportives lors du prochain Tour de France, dont le départ sera donné à Barcelone. Grischa Niermann restera impliqué au sein de la formation néerlandaise, mais dans un rôle plus discret.

pic.twitter.com/n4k9XcgqcZ — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 2, 2026

Marc Reef :

« L’opportunité qui m’a été proposée par l’équipe de prendre la direction des courses et d’intégrer l’équipe de management sportif est fantastique et je suis impatient de la saisir. Ces dernières années, j’ai pu évoluer de manière très positive au sein de cette équipe. Depuis longtemps, je sens que la philosophie et la culture de cette organisation me correspondent parfaitement. Dans les semaines à venir, je me concentrerai pleinement sur la préparation du Tour de France. Il demeure l’un des objectifs les plus importants de notre équipe. Depuis longtemps, je partage pleinement la philosophie et la culture de cette organisation. »

Richard Plugge, PDG de Visma | Lease a Bike :

« Développer et accompagner les coureurs et le personnel fait partie intégrante de l’ADN de cette équipe. Nous accompagnons également nos entraîneurs dans leur progression et les encourageons à franchir une nouvelle étape dans leur carrière. Le départ de Grischa représente donc une évolution logique au sein de l’organisation : Marc rejoint l’équipe de direction sportive de Team Visma | Lease a Bike. Bien que je sois déçu de voir Grischa partir, j’ai une entière confiance en Marc Reef, notre nouveau directeur de la compétition. »