Le biathlète Émilien Jacquelin se lance dans le cyclisme et portera le maillot de l’équipe Décathlon CMA CGM NewGen à compter du 1er mai.

L’équipe Déctahlon CMA CGM d’annoncer l’arrivée du biathlète tricolore Émilien Jacquelin au sein de sa structure NewGen à compter du 1er mai. Passionné de cyclisme, discipline qu’il pratique depuis son plus jeune âge et pilier de sa préparation physique, le quadruple médaillé olympique franchit une étape supplémentaire dans son parcours sportif. Porté par une ambition de longue date et sa proximité avec Sébastien Joly, directeur des compétitions, Émilien Jacquelin intègre l’équipe avec la volonté de confronter son potentiel physique aux exigences du peloton professionnel.

Émilien Jacquelin :