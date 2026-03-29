Le biathlète Émilien Jacquelin se lance dans le cyclisme et portera le maillot de l’équipe Décathlon CMA CGM NewGen à compter du 1er mai.
L’équipe Déctahlon CMA CGM d’annoncer l’arrivée du biathlète tricolore Émilien Jacquelin au sein de sa structure NewGen à compter du 1er mai. Passionné de cyclisme, discipline qu’il pratique depuis son plus jeune âge et pilier de sa préparation physique, le quadruple médaillé olympique franchit une étape supplémentaire dans son parcours sportif. Porté par une ambition de longue date et sa proximité avec Sébastien Joly, directeur des compétitions, Émilien Jacquelin intègre l’équipe avec la volonté de confronter son potentiel physique aux exigences du peloton professionnel.
Émilien Jacquelin :
« C’est un projet qui a mûri dans un coin de ma tête. Si les Jeux d’hiver 2030 en France restent un objectif, j’ai aujourd’hui cette envie de découvrir autre chose et de pratiquer le cyclisme à haut niveau en rejoignant l’équipe Décathlon CMA CGM. J’ai toujours fait du vélo, que ce soit dans ma jeunesse ou durant ma préparation physique, mais chaque jour sera désormais un nouveau défi. Je suis convaincu que les méthodes d’entraînement, le suivi nutritionnel, le matériel mis à disposition par Van Rysel et le cadre rigoureux de l’équipe me permettront de progresser et de franchir un cap. Je souhaite me donner à 100 %, sans demi-mesure. J’ai conscience de la chance qui m’est offerte et j’ai aussi à cœur d’apporter mon expérience aux plus jeunes. Je veux honorer la confiance de l’équipe et vivre ce rêve d’enfant avec humilité, car je sais l’exigence que cela demande. Je remercie l’équipe, et particulièrement Sébastien Joly, pour cette magnifique opportunité. »