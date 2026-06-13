Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) perd deux coéquipiers pour les deux dernières étapes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Per Strand Hagenes et Jørgen Nordhagen ne prendront pas le départ de la 7e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux coureurs norvégiens ont présenté des symptômes de maladie durant la nuit, indique la formation Visma | Lease a Bike. Coéquipier de luxe sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Nordhagen occupait la 11ème place du classement général. Leader de l’équipe, Matteo Jorgenson perd deux nouveaux coéquipiers au lendemain du retrait de Wout van Aert. L’Américain n’a donc plus que trois coureurs à ses côtés : Bruno Armirail, Ben Tulett et Edoardo Affini.