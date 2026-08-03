Après dix saisons sous le maillot de Groupama-FDJ, Valentin Madouas tentera de rebondir dans une autre équipe française dès 2027.

Valentin Madouas s’est engagé avec la formation Cofidis pour deux saisons. À 30 ans, le Brestois est un coureur polyvalent qui a brillé sur de nombreux terrains. Sur les courses d’un jour, il a déjà réalisé de belles performances en terminant 3e du Tour des Flandres (en 2022), 2e des Strade Bianche (en 2023) et en remportant la Bretagne Classic (en 2023), sa dernière victoire chez les professonnels en date. Quelques mois plus tôt, il devenait champion de France à Cassel à l’issue d’une course spectaculaire. En 2024, le Breton a pris une superbe deuxième place sur la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris. Ces deux dernières saisons, Madouas peine à retrouver son meilleur niveau. À 30 ans, il tentera de se relancer chez Cofidis.

Valentin Madouas :

« J’ai été très touché par les discussions positives que j’ai pu avoir avec Raphaël Jeune et l’équipe Cofidis. Ce choix, c’est un coup de cœur. J’ai ressenti beaucoup de franchise et j’ai vraiment apprécié la volonté de l’équipe de me relancer et de m’accorder sa confiance. Mon objectif est simple : aller chercher de bons résultats et contribuer à montrer une attitude exemplaire lors des grandes courses. Je suis un bosseur et j’aime être dans un collectif où je me sens bien pour m’exprimer à 100 %. Je prends toujours autant de plaisir sur un vélo et j’ai envie d’aller chercher le meilleur de moi-même. Mon expérience est un atout et j’espère aussi le transmettre aux plus jeunes de l’équipe pour qu’ils continuent de s’épanouir et qu’ils performent eux aussi. »

Raphaël Jeune, manager général de la Cofidis :

« L’arrivée de Valentin pour les deux prochaines saisons nous réjouit. C’est un coureur de classe mondiale qui a démontré toute l’étendue de son talent. Il a été champion de France, vice-champion olympique et a signé de nombreux résultats éclatants dans des courses aussi prestigieuses que les Strade Bianche, le Tour des Flandres ainsi qu’au classement général du Tour de France. Au-delà du fait d’être un grand coureur et un champion, c’est une personnalité très agréable. Depuis ses débuts chez les professionnels, j’ai toujours eu un œil sur ses résultats, sa façon de courir, ses qualités et son caractère. Je suis convaincu qu’il saura s’intégrer parfaitement au sein de l’équipe Cofidis. Nous l’accueillons les bras ouverts avec beaucoup d’estime, de respect et de bienveillance. Et c’est avec une grande joie et beaucoup d’enthousiasme que nous entamons ensemble un nouveau chapitre de sa carrière. »