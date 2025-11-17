Après une saison chez Unibet Tietema Rockets, le Nordiste Axel Huens s’engage avec l’équipe Groupama-FDJ.

La Groupama-FDJ vient d’annoncer l’arrivée d’Axel Huens dans son effectif pour la saison 2026. Le Nordiste de 24 ans arrive en provenance d’une autre équipe française, Unibet Tietema Rockets, où il a passé une saison. Cette année, il s’est illustré sur les courses d’un jour en intégrant le top 10 lors du GP Criquelion, de Binche – Chimay – Binche ou encore sur le Tour de Vendée. Axel Huens vient renforcer le pôle sprint de la formation de Marc Madiot et apporter ses qualités sur les classiques pour les deux prochaines saisons.