C’est désormais officiel : le puncheur français Louis Barré a signé un contrat de trois ans avec l’équipe Visma | Lease a Bike.

L’équipe Visma | Lease a Bike renforce son effectif pour 2026 avec la signature de Louis Barré. Le Français de 25 ans arrive en provenabce d’Intermarché-Wanty et a signé un contrat de trois ans. Il viendra consolider le noyau dur de l’équipe néerlandaise pour les classiques vallonnées. Ces dernières années, il a brillé sur des courses exigeantes telles que l’Amstel Gold Race, le Dauphiné, le Tour de Romandie, le Tour du Guangxi, ainsi que sur plusieurs classiques d’un jour.

Louis Barré :

« L’histoire de l’équipe et ses projets m’ont vraiment convaincu. L’équipe Visma | Lease a Bike est l’une des meilleures équipes au monde, et je suis convaincu qu’avec le soutien et la structure mis en place, je peux progresser significativement. L’équipe est innovante dans tous les domaines : nutrition, équipement, stages d’entraînement, etc. Je souhaite me dépasser, et je pense que c’est ici que je peux atteindre mon plein potentiel. Je souhaite continuer à me concentrer sur les classiques vallonnées, car c’est là que je suis le plus performant. Mais j’ai aussi hâte de progresser sur les courses par étapes d’une semaine et d’épauler les meilleurs coureurs du classement général lorsqu’ils se battent pour la victoire. »

Grischa Niermann, directeur de la compétition :

« Louis nous a tapé dans l’œil lors des classiques d’un jour les plus difficiles. Il y a obtenu d’excellents résultats, et il s’est également illustré au Dauphiné. Il est encore relativement jeune et possède un fort potentiel de progression. Nous sommes persuadés qu’il peut continuer à se développer au sein de notre équipe et nous le considérons comme un atout majeur pour les classiques vallonnées exigeantes. »