Après deux saisons chez Décathlon AG2R La Mondiale, Sam Bennett s’engage avec la Q36.5 Pro Cycling Team.

L’équipe cycliste professionnelle Q36.5 vient d’annoncer la signature de Sam Bennett, qui complète son effectif de 30 coureurs pour la saison 2026. Né en Belgique et ayant grandi à Carrick-on-Suir, en Irlande, ville natale de la légende du cyclisme Sean Kelly, Bennett apporte à l’équipe un palmarès exceptionnel, avec 10 victoires d’étape sur les Grands Tours et la rare distinction de faire partie du cercle très fermé des coureurs ayant remporté des étapes sur les trois Grands Tours. Passé par la Bora-Hansgrohe et Décathlon AG2R La Mondiale, l’Irlandais compte 71 victoires chez les professionnels.

Sam Bennett :

« C’est fantastique de rejoindre l’équipe cycliste professionnelle Q36.5 la saison prochaine. Ma carrière a été lancée par Kurt Bogaerts, c’est donc un peu comme un retour aux sources. En tant que sprinteur, ma carrière a été marquée par la quête de la victoire et j’ai eu la chance de bénéficier de nombreuses opportunités exceptionnelles de performer et de gagner sur les trois Grands Tours. En rejoignant cette équipe, je perçois non seulement une immense opportunité de donner le meilleur de moi-même, mais aussi d’accompagner les jeunes coureurs vers de grands succès dans notre sport. J’ai vu l’équipe grandir, se développer et accomplir de grandes choses au plus haut niveau, et je suis ravi d’en faire partie. Un grand merci à Doug Ryder et Kurt pour cette opportunité. »

Kurt Bogaerts, directeur de la performance :

« Nous avons fait nos débuts ensemble chez An Post – Sean Kelly, où il est passé professionnel après sa victoire d’étape à Caerphilly lors du Tour de Grande-Bretagne 2013. Nous sommes restés en contact tout au long de sa carrière et nous avons aujourd’hui la chance de bénéficier de son expérience de vainqueur au sein de notre équipe. Il sait ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau, et notamment sur les Grands Tours. Sam nous donne l’opportunité de viser des victoires prestigieuses et la régularité que nous recherchons. »