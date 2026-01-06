Après avoir rompu son contrat avec Israel – Premier Tech, Derek Gee rejoint la formation Lidl-Trek pour trois saisons.

Lidl-Trek vient d’annoncer la signature d’un contrat de trois ans avec Derek Gee, qui courra sous les couleurs de Lidl-Trek jusqu’en 2028. Le champion canadien a attiré l’attention du monde cycliste dès ses débuts sur un Grand Tour, le Giro d’Italia 2023 en terminant deuxième de quatre étapes, ainsi que deuxième des classements par points et de la montagne. Au cours des deux saisons suivantes, Gee a continué à progresser et est devenu un coureur complet, alliant ses qualités de grimpeur à d’excellentes performances en contre-la-montre.

En 2024, il remporte une étape et monte sur le podium du classement général du Critérium du Dauphiné, avant de confirmer sa performance avec un top 10 au Tour de France. L’année suivante débute par une victoire au Gran Camiño et se conclut par un Giro d’Italia solide, où il termine quatrième du classement général après trois semaines exigeantes, confirmant ainsi son statut de sérieux prétendant au classement général pour l’avenir.

Derek Gee :

« C’est un grand honneur de rejoindre Lidl-Trek. De l’extérieur, on voit déjà que cette organisation évolue au plus près des standards d’excellence de notre sport, et c’est ce qui m’a vraiment séduit. L’ambition, la structure et la profondeur du talent au sein de l’équipe sont impressionnantes, et je pense que c’est l’environnement idéal pour la prochaine étape de ma carrière. Je suis impatient de courir avec des ambitions partagées et de bénéficier des multiples options offertes par l’équipe ».

« Lidl-Trek compte des coureurs de classe mondiale dans de nombreuses disciplines, et faire partie d’un groupe où nous pouvons jouer différentes cartes sur les courses par étapes et les Grands Tours est une nouveauté pour moi. Je suis enthousiaste à l’idée d’apprendre de cette expérience, de continuer à progresser en tant que coureur de classement général et de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble dans les années à venir. »