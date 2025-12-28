Effectif complet, nouveau maillot, coureurs clés,… Voici la présentation de l’équipe Lidl-Trek, qui est passée sous pavillon allemand.

Passée sous pavillon allemand, la formation Lidl-Trek a beaucoup d’ambition pour les saisons à venir. Avec Mads Pedersen, Jonathan Milan ou encore Mattias Skjelmose, l’équipe est capable de briller sur tous les terrains. Grace à une très bonne saison 2025, la Lidl-Trek s’est hissée à la troisième place du classement UCI par équipe sur la période 2023-2025, devancant la Soudal Quick-Step ou encore Ineos Grenadiers.

Les recrues 2026 de la Lidl-Trek

L’arrivée de Juan Ayuso a fait beaucoup de bruit. Bien que ce transfert soit une bonne chose pour l’équipe, qui recrute un coureur capable de briller sur les Grands Tours, Mattias Skjelmose avait fait part se son interrogation quant à la volonté de l’Espagnol de l’aider sur certaines courses. Malgré ces doutes, le Danois a prolongé son contrat au sein de la formation allemande et entend bien performer aux côtés de l’Espagnol.

Les coureurs clés : Mads Pedersen, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose, Jonathan Milan.

Le maillot et le vélo 2026 de la Lidl-Trek

Le nouveau design du maillot conserve les couleurs de celui des années précédentes et intègre deux nouveaux sponsors importants pour l’équipe : le partenariat avec ServiceNow, leader en intelligence artificielle, tandis que Gatorade s’engage à hydrater l’équipe grâce à des solutions scientifiquement validées. Leurs logos sont mis en avant sur l’ensemble de la tenue. Les coureurs de la Lidl-Trek rouleront sur des vélos Trek Project One Madone SLR en blanc et aux couleurs de l’équipe.

Meet the 2026 @lidltrek Project One Madone SLR + team kits 🎨✨ The fastest look in the pro peloton can be yours, from the paint to the kit. Explore the collection online. pic.twitter.com/dH7F4mrKMk — Trek Bicycle (@TrekBikes) December 11, 2025

L’effectif 2026 de la Lidl-Trek