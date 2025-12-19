La formation Ineos aura sa propore équipe réserve dès 2026, avec la création d’Ineos Racing Academy.

L’équipe Ineos Grenadiers a annoncé le lancement de l’Ineos Grenadiers Racing Academy en 2026, renforçant ainsi son engagement à identifier, préparer et développer la prochaine génération de talents prêts pour la compétition. La Racing Academy sera la pierre angulaire du parcours de performance des Grenadiers, intégrant une équipe continentale UCI et des programmes de développement pour jeunes coureurs d’élite. Conçue pour développer et inspirer la prochaine génération d’Ineos Grenadiers, la Racing Academy accompagnera et développera des coureurs alliant talent, engagement et persévérance afin d’atteindre leur plein potentiel.

La Racing Academy offrira un environnement structuré, à l’image des standards du WorldTour, préparant les jeunes coureurs aux exigences de la compétition en équipe au plus haut niveau. La première promotion de l’Ineos Grenadiers Racing Academy réunira des coureurs du monde entier, tous animés par la volonté de se surpasser.

L’effectif d’Ineos Racing Academy en 2026 :

Hugo Boucher (18 ans) – France

Josh Charlton (22 ans) – Grande-Bretagne

Mattie Dodd (21 ans) – Grande-Bretagne

Davide Frigo (18 ans) – Italie

Max Hinds (18 ans) – Grande-Bretagne

Milkias Maekele (20 ans) – Érythrée

Fletcher Medway (18 ans) – Australie

Nicolas Milesi (21 ans) – Italie

Dylan Sage (18 ans) – Grande-Bretagne

Max Standen (18 ans) – Grande-Bretagne

Cameron Rogers (21 ans) – Australie

Theodor Storm (20 ans) – Danemark

Geraint Thomas, directeur de course chez Ineos :

« Le système de formation a joué un rôle majeur dans ma carrière. Il m’a appris à être un professionnel : prendre soin de moi, rester en bonne santé, être organisé et bien me préparer. Toutes ces habitudes et comportements simples m’ont accompagné tout au long de ma carrière. Pour moi, la priorité est d’aider les jeunes coureurs à comprendre ce que signifie être un professionnel. Certains vivent loin de chez eux pour la première fois, d’autres ont déménagé à l’autre bout du monde ; ils ont donc beaucoup à gérer ».

« Il s’agit de maîtriser la course, de connaître son corps et de gérer ses émotions, et pas seulement d’atteindre des objectifs chiffrés. C’est un ensemble complet. Nous avons recruté des coureurs très prometteurs pour la Racing Academy, et les voir tous réunis pour la première fois m’a donné l’impression de faire un bond de 20 ans en arrière. Je pouvais m’imaginer à leur place, avec tout le chemin qui les attend. Ils sont jeunes, motivés, et c’est formidable de les voir intégrés à l’équipe WorldTour. »