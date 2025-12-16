Sportful devient le nouveau partenaire textile de la Tudor Pro Cycling Team, qui a dévoilé son nouveau maillot pour 2026.

Tudor Pro Cycling vient d’annoncer un nouveau partenariat avec Sportful, marque italienne historique de vêtements de cyclisme, qui deviendra le partenaire technique officiel de l’équipe à partir de janvier 2026. Ce partenariat repose sur une mission commune : repousser les limites de la performance, de l’innovation, du confort et du design au plus haut niveau du cyclisme professionnel. Le résultat : une collection Sportful sur mesure, co-conçue avec Tudor Pro Cycling, qui sera lancée lors de la saison 2026. Malgré ce changement de partenaire textile, le design du maillot reste semblable à celui des années précédentes.

Fabian Cancellara :

« Sportful a été présent lors de certains des moments les plus marquants de ma carrière. Notamment la saison 2010, dont je garderai des souvenirs inoubliables. Faire rayonner cette histoire avec Tudor Pro Cycling est un honneur. Il ne s’agit pas simplement de renouer avec une marque ; nous construisons sur une expérience et une confiance partagées. »