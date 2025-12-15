« Je ne m’imagine pas rouler ailleurs ». Mattias Skjelmose a prolongé jusqu’en 2028 avec la Lidl-Trek.

La formation Lidl-Trek vient d’annoncer que Mattias Skjelmose, vainqueur de l’Amstel Gold Race, a prolongé son contrat jusqu’en 2028. Le Danois a rejoint Lidl-Trek en 2021, signant ainsi sa première expérience professionnelle. Jeune talent prometteur, il a rapidement confirmé son potentiel avec d’excellents résultats au classement général dès sa première saison, avant de s’imposer pleinement en 2022 en remportant le Tour de Luxembourg. Le Danois a poursuivi sa progression en 2023, avec sept victoires sur des terrains variés, dont le succès au classement général du Tour de Suisse et le titre de champion du Danemark sur route.

Lors du Tour d’Espagne 2024, Skjelmose a remporté le maillot blanc en terminant dans le top 5 du classement général. En 2025, il s’est concentré sur les Classiques ardennaises. Sa victoire à l’Amstel Gold Race a été l’un des moments marquants de la saison, devançant Tadej Pogačar et Remco Evenepoel dans un sprint à trois haletant. Malgré des blessures en fin d’année, Skjelmose a fait preuve de résilience et de maturité pour retrouver sa forme, comme en témoigne sa belle quatrième place aux championnats du monde au Rwanda. En vue de 2026 et au-delà, Skjelmose continuera de viser le succès dans les Classiques ardennaises et la Vuelta a España alors qu’il entame la prochaine phase de sa carrière avec Lidl-Trek.

Mattias Skjelmose :

« Prolonger mon contrat avec Lidl-Trek est extrêmement important pour moi. Je l’ai déjà dit à maintes reprises, et je le répéterai sans doute encore. Cette équipe, c’est ma famille, je me sens chez moi, et je ne m’imagine pas rouler ailleurs. Ce fut une aventure extraordinaire. À mes débuts dans l’équipe, Vincenzo Nibali était la star incontestée, et maintenant, grâce à Lidl, Trek et d’autres sponsors majeurs, le projet a pris une toute autre ampleur. Grandir avec l’équipe est une expérience unique ; on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais le fait d’être arrivé à ce moment-là et d’avoir grandi ensemble est vraiment exceptionnel. L’ambition a toujours été là, mais il nous a fallu du temps pour atteindre nos objectifs, et c’est formidable de pouvoir poursuivre cette aventure avec l’équipe. »

« Je me sens comme chez moi. Je n’ai jamais été très sociable, mais cette équipe a rendu les choses tellement plus faciles. J’ai l’impression d’avoir trouvé ma place d’une manière totalement nouvelle. C’est difficile de quitter la maison, mais j’avais vraiment hâte de venir au camp d’entraînement pour revoir tout le monde, des coureurs à l’encadrement en passant par tous les membres du personnel. On s’amuse tous beaucoup et on est tous égaux, c’est vraiment exceptionnel. J’apprécie vraiment cette ambiance où personne ne se croit supérieur aux autres. »