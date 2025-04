Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 59ᵉ édition de l’Amstel Gold Race. À 47 kilomètres de l’arrivée, Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) lance les hostilités dans le Gulperberg et seul Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) peut suivre le Français. Dans le Kruisberg, le champion du monde distance Alaphilippe et s’envole seul en tête. Derrière, dans le groupe des favoris, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) tente de faire l’effort, mais l’écart des déjà de plus de 30″.

Alaphilippe launches the finale on the Gulperberg, but Pogacar follows and drops him on the next climb, the Kruisberg. 🏁 42km to go.#AGR25 pic.twitter.com/6PT4UQJ8Bo — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) April 20, 2025

Mattias Skejlmose profite d’un moment de répit pour partir en chasse, avant d’être rejoint par Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Le duo de poursuivants reprend seconde après seconde et on assiste à un regroupement à 8 kilomètres de l’arrivée. Evenepoel lance le sprint, mais se fait déborder par Pogacar, lui-même débordé par Skjelmose dans les derniers mètres. Le Danois remporte l’Amstel Gold Race et décroche sa plus belle victoire chez les professionnels.

Le classement de l’Amstel Gold Race 2025