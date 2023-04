Les classiques ardennaises débutent ce dimanche avec l’Amstel Gold Race. Voici le parcours et les favoris.

La 57ème édition de l’Amstel Gold Race a lieu ce dimanche 16 avril. 3 jours avant la Flèche Wallonne et une semaine avant Liège-Bastogne-Liège, c’est la première des trois classiques ardennaises. L’an dernier, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) s’était imposé à la photo finish devant Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team). Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) avait pris la troisième place. Cette année, en l’absence de Van Aert et de Van der Poel, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sera le favori.

Le parcours de l’Amstel Gold Race 2023

Yvon Caër, directeur sportif Arkéa-Samsic

« L’Amstel Gold Race est la classique qui ouvre le triptyque Ardennais, tout en conservant un petit esprit monts et pavés. Elle se dispute aux Pays-Bas et alterne entre petites routes et voies plus larges. C’est quasiment une épreuve en circuit puisque les coureurs empruntent plusieurs fois les mêmes lieux, et notamment le fameux Cauberg. Warren Barguil a effectué une reprise intéressante sur la Flèche Brabançonne après un stage en Espagne, il entre dans une période de courses à objectifs et sur lesquelles il a déjà performé. Il est entouré d’un collectif composé de grimpeurs-puncheurs qui sera avant tout à son service, même si certains pourront anticiper les mouvements pour lui servir de relais par la suite ».

Les favoris de l’Amstel Gold Race 2023

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Le Slovène sera le grand favori.

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

2ème en 2021, il tentera de lever les bras.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

Battu d’un rien l’an passé, il tentera de prendre sa revanche.

Tiesj Benoot (Jubmo-Visma)

3ème l’an dernier, le Belge sera à surveiller.

Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

Auteur d’un bon début de saison, il sera l’un des outsiders.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

2ème des Strade Bianche, Madouas tentera de jouer les premiers rôles.

Mauro Schmid (Soudal Quick-Step)

Vainqueur de la Coppi e Bartali, le Suisse est en forme.

Comment suivre l’Amstel Gold Race 2023 ?

La course sera diffusée en direct sur France 3 et Eurosport 2.