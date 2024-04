Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) a remporté, ce dimanche, la 58ᵉ édition de l’Amstel Gold Race. À 35 kilomètres de l’arrivée, suite à l’attaque de Marc Hirschi (UAE Team Emirates), un groupe d’une dizaine de coureurs s’extirpe du peloton. Devant, on retrouve notamment Pidcock, Madouas (Groupama-FDJ), Benoot (Visma | Lease a Bike), Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale), Pacher (Groupama-FDJ) ou encore Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels). À 13 kilomètres de l’arrivée, Hirschi, Pidcock, Bennot et Vansevenant (Soudal Quick-Step) s’isolent à l’avant. Tom Pidcock s’impose au sprint et devient le premier Britannique à remporter l’Amstel Gold Race, devant Hirschi et Benoot. Lapeira est 5ᵉ, Madouas 6ᵉ et Pacher termine 8ᵉ.

