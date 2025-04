Après les Flandriennes, place aux Ardennaises avec l’Amstel Gold Race qui a lieu ce dimanche. Voici le parcours et les favoris.

La 59ᵉ édition de l’Amstel Gold Race a lieu ce dimanche 20 avril. Cette épreuve marque le début des classiques ardennaises avec la Flèche Wallonne, qui a lieu trois jours plus tard, et Liège-Bastogne-Liège, une semaine après. Créée en 1966, la course néerlandaise est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur. L’an dernier, Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) s’était imposé au sprint devant Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et Tiesj Benoot (Visma | Lease a Bike). Cette année, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ou encore Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) seront au départ.

Le palmarès de l’Amstel Gold Race

Le parcours de l’Amstel Gold Race 2025

Les favoris de l’Amstel Gold Race 2025





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★









Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★★





Thibau Nys (Lidl-Trek) ★★★





Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ★★★





Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★





Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★





Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★





Michael Matthews (Jayco-AlUla) ★





Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ★





La startlist de l’Amstel Gold Race 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre l’Amstel Gold Race 2025 à la TV ?

L’Amstel Gold Race 2025 sera à suivre en direct sur France 3 et Eurosport.