L’Amstel Gold Race ouvre le bal des Ardennaises ce dimanche 14 avril. Van der Poel, Pidcock, Cosnefroy,… Voici le parcours et les favoris.

La 58ᵉ édition de l’Amstel Gold Race a lieu ce dimanche 14 avril. Cette épreuve marque le début des classiques ardennaises avec la Flèche Wallonne, qui a lieu trois jours plus tard, et Liège-Bastogne-Liège, une semaine après. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s’était imposé en solitaire devant Ben Healy (EF Education-EasyPost) et Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Cette année, Mathieu van der Poel (Alepcin-Deceuninck), vainqueur de l’épreuve en 2019, fait figure de grand favori.

Le palmarès de l’Amstel Gold Race

Le parcours de l’Amstel Gold Race

Laurent Pichon, directeur sportif Arkéa-B&B Hotels :

« L’Amstel est le point de départ des classiques Ardennaises. La course néerlandaise se déroule dans le Limbourg et emprunte de nombreuses bosses courtes et raides. Elle se subdivise en deux parties : l’une en ligne, avec pour le final deux tours de circuit à disputer. 33 difficultés au total sont répertoriées, avec un final musclé composé de deux ascensions du Cauberg, puis l’enchaînement Geulhemmerberg et Bemelerberg, ultime mont qui sera situé à environ dix kilomètres de l’arrivée. Cette classique Ardennaise sera également une première pour Kévin Vauquelin. Kévin sera entouré de coureurs avec de l’expérience sur cette épreuve tels qu’Anthony Delaplace, Simon Guglielmi et Laurens Huys. Notre deuxième atout sera Vincenzo Albanese, lequel possède aussi les qualités physiques pour pouvoir se mettre en exergue sur ce type de courses ».

Les favoris de l’Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ★★★★★





Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ★★★★





Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) ★★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★









Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) ★★★





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★★





Maxim Van Gils (Lotto Dstny) ★★★





Ben Healy (EF Education-EasyPost) ★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★





Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) ★





Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) ★





La startlist de l’Amstel Gold Race

Comment suivre l’Amstel Gold Race ?

La course sera à suivre en direct sur France 3 et Eurosport.