Le récent vainqueur du Ronde Van Vlaanderen a ouvert la semaine ardennaise en s’imposant dans l’édition 2023 de la course néerlandaise. Tadej Pogacar a dominé la course et a remporté l’Amstel Gold Race en solitaire. Le coureur slovène, leader de l’équipe UAE Team Emirates, a pris le dessus sur un groupe de costauds lors des 30 derniers kilomètres. Ben Healy, de l’équipe EF Education-EasyPost, a su faire la différence sur Tom Pidcock pour s’assurer la deuxième place.

Dès le départ de la course de 253,6 kilomètres, une échappée de sept coureurs s’était formée, incluant le Français Matteo Vercher et Tobias Ludvigsson. Bien que ce groupe ait pu compter jusqu’à cinq minutes d’avance, les coéquipiers de Tadej Pogacar ont haussé le ton, réduisant l’écart petit à petit. Finalement, le peloton a fondu sur les sept fuyards après 50 kilomètres de course.

Au sommet de la première ascension du Cauberg, Tadej Pogacar a placé un premier démarrage, faisant un premier écrémage dans l’échappée. A l’approche des 50 derniers kilomètres, une chute massive a eu lieu dans le peloton, provoquant des blessures pour des coureurs tels que Dorian Godon et Valentin Madouas. Tadej Pogacar a également été victime d’une crevaison, ce qui l’a obligé à changer de vélo au pied du Kruisberg, à 39 kilomètres de l’arrivée.

Rejoignant l’échappée, Pogacar a montré une facilité déconcertante en vue de la fin de course. Dans les pentes de l’Eyserbosweg, il a placé un démarrage impossible à suivre pour tous mais Tom Pidcock et Ben Healy ont pu suivre. Les trois coureurs ont bien fonctionné jusqu’à l’ascension du Keutenberg, à l’entame des 30 derniers kilomètres. C’est à ce moment que Tadej Pogacar a fait craquer Ben Healy et Tom Pidcock pour s’envoler seul pour un contre-la-montre vers l’arrivée. Ben Healy a assuré la deuxième place, tandis que Tom Pidcock a terminé sur les rotules, résistant de peu à Andreas Kron et Alexey Lutsenko pour la troisième place à plus de deux minutes. Le français Axel Zingle a pris la dixième place.

Tadej Pogacar après l’arrivée : « Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons dans l’échappée si tôt, et j’ai eu une sorte de crevaison pendant de nombreux kilomètres à l’avant et j’ai douté de pouvoir arriver en solo. Mathieu van der Poel m’a dit que je devais aller sur le Keutenberg. C’est la montée la plus dure et elle me convient le mieux. Il me l’a dit il y a trois jours, il m’a envoyé un message. Je le remercierai pour ses conseils. »