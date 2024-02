Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la Faun Drôme Classic. À 39 kilomètres de l’arrivée, dans le col de la grande limite, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) passe à l’offensive, suivi par Juan Ayuso (UAE Team Emirates), vainqueur de la Faun-Ardèche Classic ce samedi. Quelques hectomètres plus loin, Maxim Van Gils (Lotto Dstny) puis Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL), Bastien Tronchon (Décathlon AG2R La Mondiale) et Marc Hirschi (UAE Team Emirates) rentrent sur la tête de course.

Marc Hirschi remporte la Drôme Classic ! L'équipe UAE Emirates fait même le doublé avec Juan Ayuso, 2e après sa victoire hier en Ardèche. #lequipeVELO #BDA24 pic.twitter.com/NJky4PiD5v — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 25, 2024

À 5 kilomètre de l’arrivée, Marc Hirschi place une belle attaque. Le champion de Suisse creuse rapidement l’écart et s’en va remporter la Faun Drôme Classic en solitaire. Le coureur de l’équipe UAE s’impose devant son coéquipier Juan Ayuso et Maxim Van Gils. Warren Barguil est 4ᵉ.

Le classement de la Faun Drôme Classic