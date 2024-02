Les Boucles Drôme-Ardèche (Faun-Ardèche Classic et Faun-Drôme Classic) ont lieu ce week-end. Marc Hirschi, Romain Grégoire, Mattias Skjelmose, Valentin Madouas, ou encore Romain Bardet seront notamment au départ. Voici le parcours et les favoris.

Les Boucles Drôme-Ardèche regroupent deux courses du calendrier professionnel : la Faun-Ardèche Classic et la Faun-Drôme Classic). Les deux épreuves ont lieu, respectivement, ce samedi et 24 et ce dimanche 25 février. L’Ardèche Classic a été organisée pour la première fois en 2005, tandis que la Drôme Classic est au calendrier depuis 2014. Les deux courses sont inscrites au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) avait remporté l’Ardèche Classic et Anthony Pérez (Cofidis) s’était adjugé la Drôme Classic au terme d’un long raid en solitaire.

Le palmarès des Boucles Drôme-Ardèche

Le parcours des Boucles Drôme-Ardèche

Faun-Ardèche Classic

Le parcours de la Faun Ardèche Classic sera exigeant avec 169,5 kilomètres et 3000 mètres de dénivelé positif. À moins de 10 kilomètres de l’arrivée, l’ascension du Val d’Enfer (1,5 km à 10,7%) sera décisive dans la lutte pour la victoire.

Faun-Drôme Classic

Le lendemain, le parcours de la Faun-Drôme Classic sera moins exigeant avec 189 kilomètres et 2400 mètres de dénivelé positif. Dans les 15 derniers kilomètres, les coureurs grimperont le Mur d’Allex avant l’arrivée en côte à Étoile-sur-Rhône (0,5 km à 6,8%).

Les favoris des Boucles Drôme-Ardèche

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) ★★★





Stephen Williams (Israel – Premier Tech) ★★★













Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★





Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★ *Uniquement Faun-Ardèche Classic





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★ *Uniquement Faun-Ardèche Classic





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★





Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ★★





Michael Woods (Israel – Premier Tech) ★★ *Uniquement Faun-Ardèche Classic





Jesus Herrada (Cofidis) ★★





Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ★★ *Uniquement Faun-Drôme Classic





Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) ★













Corbin Strong (Israel – Premier Tech) ★ *Uniquement Faun-Drôme Classic





Valentin Madouas (Groupama-FDJ) ★





Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ★





Juan Aysuo (UAE Team Emirates) ★





Comment suivre les Boucles Drôme-Ardèche ?

La Faun-Ardèche Classic et Faun-Drôme Classic seront à suivre en direct sur la Chaîne l’Équipe 21.