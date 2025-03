Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce samedi, la 25ᵉ édition de la Faun-Ardèche Classic. Malgré de nombreuses attaques dans le final, dans la côte de Saint-Romain-de-Lerps et dans le Val d’Enfer, c’est un groupe de 12 coureurs qui se présente pour la victoire d’étape. Dans le dernier rond-point, la majorité des coureurs se trompent de route, comme sur la 1ʳᵉ étape du Tour d’Algarve, et c’est Romain Grégoire qui en profite et s’impose dans la confusion. Il devance Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) et Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).

Improbable arrivée sur la Faun Ardèche Classic ! Romain Grégoire s’impose, alors que la majorité de ses adversaires dans le groupe de tête se sont trompés de route dans le dernier kilomètre ! #lequipeVELO pic.twitter.com/GALghLgSEw — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) March 1, 2025

Le classement de la Faun-Ardèche Classic 2025

Romain Grégoire Marco Brenner Lorenzo Fortunato

