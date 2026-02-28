Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 26ème édition de la Faun-Ardèche Classic 2026. Dans l’ascension de Saint-Romain de Lerps, à plus de 40 kilomètres de l’arrivée, Seixas accélère et distance tous ses concurrents, un par un ! Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) est le dernier à craquer et laisse filer le Français seul en tête.

Sur un circuir qu’il connait bien, puisqu’il a déjà pris la troisième place des championnats d’Euope l’an dernier sur ces routes, Paul Seixas réalise un numéro et creuse l’écart sur le trio de chasse (Matteo Jorgenson, Jan Christen, Lenny Martinez). À 19 ans, Seixas n’en finit plus d’impressionner et s’impose en solitaire à Guilherand-Granges, sa deuxième victoire de la saison. Il devance Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) et Lenny Martinez (Bahrain Victorious).

Le classement de la Faun-Ardèche Classic 2026
  1. Paul Seixas
  2. Jan Christen
  3. Lenny Martinez

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : LNC / Xavier Pereyron