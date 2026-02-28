Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 26ème édition de la Faun-Ardèche Classic 2026. Dans l’ascension de Saint-Romain de Lerps, à plus de 40 kilomètres de l’arrivée, Seixas accélère et distance tous ses concurrents, un par un ! Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) est le dernier à craquer et laisse filer le Français seul en tête.

Lo que está haciendo Paul Seixas en la #FaunArdècheClassic es BURROLOGÍA. Arranca desde cabeza en la subida del circuito final -la misma del Europeo donde ganó Pogacar-, revienta todo y solo Jorgenson puede seguirle. 📺 Sigue las clásicas del sur de Francia en @StreamMaxES pic.twitter.com/NM1ZMolkME — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 28, 2026

Sur un circuir qu’il connait bien, puisqu’il a déjà pris la troisième place des championnats d’Euope l’an dernier sur ces routes, Paul Seixas réalise un numéro et creuse l’écart sur le trio de chasse (Matteo Jorgenson, Jan Christen, Lenny Martinez). À 19 ans, Seixas n’en finit plus d’impressionner et s’impose en solitaire à Guilherand-Granges, sa deuxième victoire de la saison. Il devance Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) et Lenny Martinez (Bahrain Victorious).

Le prodige français Paul Seixas a remporté ce samedi l’Ardèche Classic, au terme d’un numéro en solitaire de 41 kilomètres, après avoir asphyxié tous ses adversaires. pic.twitter.com/NB2gBBZZgu — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) February 28, 2026

Le classement de la Faun-Ardèche Classic 2026

Paul Seixas Jan Christen Lenny Martinez

