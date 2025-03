Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 13ᵉ édition de la Faun Drôme Classic 2025. À 39 km de l’arrivée, dans le Col de la Grande Limite (4.6km à 6.1%), Juan Aysuo accélère et s’en va seul. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) prend l’Espagnol en chasse, mais plafonne à une trentaine de secondes. Vainqueur de la Faun Ardèche Classic l’an dernier, Ayuso remporte la Faun Drôme Classic, lui qui débutait sa saison sur les Boucles Drôme-Ardèche. Il devance Mattias Skjelmose et Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) qui règle le sprint du peloton et prend la troisième place.

Juan Ayuso puts on a show at Faun Drome Classic! 🚀 A massive solo effort seals the win in style 🔥#FaunDromeClassic #BDA25 https://t.co/X0kTiMqxwY pic.twitter.com/gH6tYK3CLC — Eemeli (@LosBrolin) March 2, 2025

Le classement de la Faun Drôme Classic 2025

Juan Ayuso Mattias Skjelmose Ben Tulett

Results powered by FirstCycling.com