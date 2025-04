Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 65ᵉ édition de la Flèche Brabançonne. Pour son grand retour à la compétition après de longs mois de convalescence suite à sa chute en décembre, le champion olympique est passé à l’offensive à 48 kilomètres de l’arrivée, suivi par Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) et Joseph Blackmore (Israel – Premier Tech), qui est parvenu à revenir. Dans le dernier tour, Remco Evenepoel accélère à nouveau et fait céder Blackmore, mais pas van Aert, qui s’accroche. Le leader de la Visma | Lease a Bike ne peut rien faire au sprint face à Evenepoel, qui s’impose dès son premier jour de course cette saison. Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium.

Le classement de la Flèche Brabançonne 2025

Remco Evenepoel Wout van Aert Antonio Morgado

