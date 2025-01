La Visma | Lease a Bike a dévoilé le programme de ses leaders pour la saison 2025. Jonas Vingegaard doublera Tour de France et Vuelta.

Classiques : Van Aert en quête de victoire

Après avoir manqué une partie de la saison de printemps l’année dernière en raison d’une blessure, la star belge Wout van Aert revient avec détermination. Avec une équipe de classiques puissante, Van Aert vise des victoires à Paris-Roubaix et/ou au Tour des Flandres. « La déception de l’année dernière n’a fait qu’alimenter ma motivation pour les monuments », a déclaré Van Aert. « Je veux briller dans les classiques du printemps avec mon équipe. »

Le programme de Wout van Aert en 2025

17/02 : Clásica Jaén

19/02 → 23 /02 : Tour d’Algarve

01/03 : Omloop Het Nieuwsblad

02/03 : Kuurne-Brussel-Kuurne

28/03 : E3 Saxo Classic

02/04 : À Travers la Flandre

06/04 : Tour des Flandres

13/04 : Paris-Roubaix

09/05 → 01/06 : Giro d’Italia

05/07 → 27/07 : Tour de France

Giro d’Italia : victoires d’étape et ambitions au général

Le Giro d’Italia promet d’être un objectif passionnant, l’équipe ayant plusieurs prétendants sérieux. Le sprinteur Olav Kooij, qui a remporté une étape à Naples l’année dernière, vise plus de victoires. « Cette victoire de l’année dernière m’a donné une énorme confiance et m’a aidé à grandir en tant que coureur. Cette année, j’espère reproduire ce succès, et peut-être même le surpasser », a déclaré le jeune Néerlandais.

Wout van Aert participera également au Giro. « C’est un rêve de gagner une étape dans chaque Grand Tour. Après les victoires sur le Tour et la Vuelta, j’espère terminer ma trilogie en Italie cette saison. L’année dernière, j’ai dû m’absenter, mais cette année, je suis prêt à y aller« , a déclaré Van Aert.

Le grimpeur expérimenté et prétendant au classement général Simon Yates, nouvellement arrivé dans l’équipe, renforce les ambitions de l’équipe. Le vainqueur de la Vuelta a España 2018 vise un bon résultat général au Giro. « Avec cette nouvelle équipe, je me sens incroyablement soutenu. J’ai hâte de réaliser quelque chose de grand ensemble au Giro« , a déclaré Yates.

Tour de France : Vingegaard vise une troisième victoire

Après avoir terminé deuxième en 2024, Jonas Vingegaard est pleinement concentré sur sa conquête de son troisième titre du Tour de France en 2025. « J’ai hâte de m’élancer à nouveau sur le Tour. C’est la course qui signifie le plus pour moi, et mon objectif est de la gagner pour la troisième fois », a déclaré le leader danois.

Soutenu par l’ancien vainqueur de la Vuelta Sepp Kuss et des coéquipiers comme Matteo Jorgenson, Simon Yates et Wout van Aert, Vingegaard est prêt à mener une équipe redoutable en France. « C’est formidable de voir comment l’équipe s’est à nouveau renforcée. Nous allons nous préparer de manière optimale au cours des prochains mois et faire tout ce que nous pouvons pour gagner le Tour », a souligné Vingegaard.

Vuelta : un nouveau défi pour Vingegaard

Plus tard cette année, l’équipe visera de nouveaux succès sur la Vuelta, en construisant une formation solide autour de Vingegaard. Après la domination historique de 2023, lorsque l’équipe a raflé le podium, Team Visma | Lease a Bike est impatient de réaliser une autre performance exceptionnelle en Espagne. « Nous définirons nos objectifs spécifiques plus tard dans la saison. L’année dernière a prouvé qu’on ne peut pas tout planifier, mais je ne commence jamais une course sans ambition », conclut Vingegaard.

Le programme de Jonas Vingegaard en 2025