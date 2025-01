Recrues, nouveau maillot, vélos, effectif complet,… Voici la présentation de la formation Soudal Quick-Step 2025.

3ᵉ au classement UCI par équipe ces deux dernières saisons, la formation Soudal Quick-Step est régulière et truste les premières places chaque saison. Depuis ses débuts chez les professionnels en 2019, Remco Evenepoel est vite devenu le leader de la formation. Vainqueur de La Vuelta 2022 ou encore 3ᵉ du dernier Tour de France, le Belge visera de nouveau le classement général sur la Grande Boucle en 2025, face à Vingegaard, Pogacar ou encore Primoz Roglic.

La formation Soudal Quick-Step a recruté plusieurs coureurs polyvalents comme le champion de Grande-Bretagne Ethan Hayter, Maximilian Schachmann, Dries Van Gestel, Pascal Eenkhoorn ou encore l’Italien de 22 ans, Gianmarco Garofoli. Valentin Paret-Peintre sera lui un renfort de taille pour Remco Evenepoel en montagne. Avec Mikel Landa, le grimpeur français sera essentiel dans l’effectif lors du prochain Tour de France.

Our team was presented today to the sponsors, journalists and fans in Calpe.

Read more about this, here: https://t.co/RXTUfLUwXg

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/cSig5mdVHY

— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) January 9, 2025