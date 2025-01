Le jeune grimpeur belge Jarno Widar a été sacré « Belofte van het Jaar », promesse de l’année 2024, lors du Gala des Sports.

Le jeune talent de Lotto Cycling Team Jarno Widar a été sacré « Belofte van het Jaar », (promesse de l’année, ndlr). À 19 ans, Widar a reçu ce prix lors du Gala des sports à Bruxelles et après une saison 2024 exceptionnelle, au cours de laquelle il est devenu le premier Belge à remporter le Giro Next Gen. Après avoir déjà été sacré promesse de l’année lors du Kristallen Fiets et Flandrien de l’avenir lors du Gala des Flandriens, Jarno Widar ajoute désormais un troisième trophée prestigieux à sa collection grandissante. Actuellement en préparation de la nouvelle saison U23 à Calpe, Widar rejoindre la World Tour de Lotto en 2026.

Jarno Widar :

« Cela a été une année incroyable et je veux faire tout ce que je peux pour m’améliorer encore cette saison. Remporter ce prix est la meilleure façon de terminer mon année. Bien sûr, mon maillot rose au Giro se démarque : c’était une semaine incroyable avec l’équipe. Je suis vraiment honoré de recevoir cette reconnaissance et je tiens à remercier tous ceux qui l’ont rendu possible. Un grand merci aux organisateurs du Gala des Sports, à ma famille, à l’équipe et à mon entraîneur. »