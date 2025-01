Voici la présentation de l’équipe UAE Team Emirates – XRG, qui occupe la première place au classement UCI par équipe depuis 2023.

En 2024, la formation UAE Team Emirates – XRG n’a pas laissé grand-chose aux autres équipes. Avec 81 victoires et plus de 37 000 points UCI, l’équipe émiratie a terminé première au classement UCI par équipe pour la deuxième année consécutive. Tadej Pogačar a été le grand artisan de cette année exceptionnelle avec ses victoires sur les Strade Bianche, Liège-Bastogne-Liège, le Giro, le Tour de France ou encore les championnats du monde.

Les recrues d’UAE Team Emirates – XRG

Vainqueur de la 1ʳᵉ étape du Giro 2024, Jhonatan Narvaez a quitté Ineos pour rejoindre UAE. Le champion d’Équateur sera un renfort de taille pour l’équipe, notamment sur les classiques. Les Belges Florian Vermeersch et Rune Herregodts apporteront également leur expérience sur les classiques. Impressionnant sur les routes du Tour de l’Avenir 2024 avec deux victoires d’étape et une deuxième place au général, Pablo Torres a signé un contrat de six saisons avec UAE.

Les coureurs clés : Tadej Pogačar, Joao Almeida, Adam Yates, Juan Ayuso, Brandon McNulty.

Le maillot 2025 d’UAE Team Emirates – XRG

La couleur principale reste le blanc, mais on retrouve désormais plus de noir, sur le cuissard, le bas du maillot, mais aussi les manches. On remarque également l’apparition d’un nouveau sponsor sur le maillot : XRG.

Les vélo 2025 d’UAE Team Emirates – XRG

En décembre, Colnago a présenté le nouveau modèle Y1Rs. Ce vélo, taillé pour l’aérodynamisme, se démarque avec son guidon en Y notamment. Les coureurs utiliseront également le V4Rs, utilisé ces dernières années et plus polyvalent.

L’effectif 2025 d’UAE Team Emirates – XRG