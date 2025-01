Nouvelles couleurs, vélos, recrues, effectif complet,… Voici la présentation de la formation Jayco-AlUla 2025.

La formation Jayco-AlUla compte déjà une victoire en 2025. Le 9 janvier, Luke Plapp a conservé son titre de champion d’Australie du contre-la-montre, débloquant, par la même occasion, le compteur de l’équipe. En 2024, l’équipe australienne a pris la 14ᵉ place au classement UCI par équipe, soit une place moins bien que l’année précédente. Cette saison, l’équipe perd Simon Yates, qui a rejoint la Visma | Lease a Bike et va donc changer de leader.

Les recrues de la Jayco-AlUla

Ben O’Connor est la recrue phare de la Jayco-AlUla. Le grimpeur retrouvera une ambiance familière au sein de l’équipe, avec près d’un tiers de l’effectif qui est australien. Auteur d’une très grande saison 2024 avec une 4ᵉ place sur le Giro, une 2ᵉ place sur la Vuelta avant de terminer vice-champion du monde en fin d’année, O’Connor a pris la 4ᵉ place du classement UCI individuel. La formation a également recruté huit autres coureurs, dont Koen Bouwman, Paul Double, mais aussi le champion du monde de VTT cross-country, Alan Hatherly.

Les coureurs clés : Ben O’Connor, Michael Matthews, Dylan Groenewegen, Eddie Dunbar.

Le maillot 2025 de la Jayco-AlUla

Le kit 2025 a une esthétique MAAP distincte et intègre des influences de l’équipe et du pays d’origine de MAAP, l’Australie, ainsi que de celui du co-sponsor en titre AlUla. Il combine des inspirations de la nature telles que les sables balayés par le vent de l’Outback et du désert d’AlUla avec des influences du monde du cyclisme professionnel.

Les vélos 2025 de la Jayco-AlUla

Giant fournira de nouveau les vélos de la Jayco-AlUla cette saison. Changement de couleur sur le maillot oblige, les vélos seront également en violet. Les coureurs utiliseront le modèle aéro, le Propel Advanced SL et le TCR Advanced SL, idéal pour les étapes de montagne difficiles ou les classiques accidentés.

L’effectif 2025 de la Jayco-AlUla