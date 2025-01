David Gaudu, Guillaume Martin, Romain Grégoire, Valentin Madouas,… Voici le programme des leaders de la Groupama-FDJ pour 2025.

Ce mercredi 8 janvier, l’équipe Groupama-FDJ a lancé sa saison 2025 au siège de son partenaire-titre FDJ. Sous la houlette de Marc Madiot, cet évènement amis en lumière les ambitions pour l’année à venir. Avec l’arrivée de Guillaume Martin, la Groupama-FDJ se dote d’un atout supplémentaire pour jouer les classements généraux des Grands Tours. David Gaudu et ne Normand seront ainsi les deux leaders pour le classement général du Tour de France. Cette nouvelle configuration permettra au Breton de découvrir pour la première fois le Giro, tandis que Guillaume Martin se tournera vers la Vuelta.

Guillaume Martin :

21/02 : Classic Var

22/02 : Tour des Alpes-Maritimes

01/03 : Faun-Ardèche Classic

02/03 : Faun Drome Classic

09.03 : Paris-Nice

02/04 : Paris – Camembert

07/04 : Tour du Pays-Basque

18/04 : Classic Grand Besançon Doubs

19/04 : Tour du Jura Cycliste

20/04 : Tour du Doubs

23/04 : La Flèche Wallonne

27/04 : Liège-Bastogne-Liège

05/07 : Tour de France

23.08 : La Vuelta

« J’ai hâte de débuter la saison. Je connais déjà mes coéquipiers et le staff, mais j’ai envie d’accrocher mon premier dossard sur mon nouveau maillot et de courir avec ce collectif. Le Tour de France ne sera pas mon seul objectif, mais c’est bien sûr le plus important. Savoir que nous ferons étape en Normandie ajoute forcément une motivation supplémentaire. »

David Gaudu :

07/02 : Muscat Classic

08/02 : Tour d’Oman

21/02 : Classic Var

22/02 : Tour des Alpes-Maritimes

08/03 : Strade Bianche

10/03 : Tirreno-Adriatico

29/04 : Tour de Romandie

09/05 : Giro d’Italia

05/07 : Tour de France

« Cette saison marque un nouveau départ, accompagné de nouvelles ambitions. J’ai envie de découvrir le Giro et d’y jouer les premiers rôles. Le Tour de France sera une expérience différente, notamment dans l’approche suite au Giro et également, car nous emprunterons les routes bretonnes chères à mon cœur. »

Avec Valentin Madouas et Romain Grégoire en chefs de file, la Groupama-FDJ tentera de s’illustrer sur les plus grandes courses du calendrier pour puncheurs. En 2025, on retrouvera le duo sur les Strade Bianche, Tirreno Adriatico, les Ardennaises et le Tour de France.

Valentin Madouas :

07/02 : Muscat Classic

08/02 : Tour of Oman

01/03 : Faun-Ardèche Classic

02/03 : Faun Drome Classic

08/03 : Strade Bianche

10/03 : Tirreno-Adriatico

28/03 : E3 Saxo Classic

02/04 : À travers la Flandre

06/04 : Tour des Flandres

20/04 : Amstel Gold Race

23/04 : La Flèche Wallonne

27/04 : Liège-Bastogne-Liège

08/05 : Boucles de l’Aulne – Châteaulin

11/05 : Tro-Bro Léon

15/06 : Tour de Suisse

05/07 : Tour de France

« J’ai hâte de repartir sur un nouveau cycle. J’ai envie de gagner. Je connais mes points forts et les courses qui me correspondent. Pour cette huitième saison dans l’équipe, les Classiques seront une première étape à franchir, j’accorde également une attention particulière au Championnat de France et à la conquête du maillot tricolore qui a tant d’importance aux yeux de notre équipe. Le Tour de France sera le point fort de ma saison avec l’envie de décrocher une victoire d’étape. »

Romain Grégoire :

19/02 : Tour d’Algarve

01/03 : Faun-Ardèche Classic

08/03 : Strade Bianche

10/03 : Tirreno-Adriatico

22/03 : Milan-Sanremo

07/04 : Tour du Pays-Basque

20/04 : Amstel Gold Race

23/04 : La Flèche Wallonne

27/04 : Liège-Bastogne-Liège

05/07 : Tour de France

« La saison dernière a été pleine de moments forts. J’ai obtenu ma première victoire en WorldTour, mais j’ai aussi souvent été tout près de lever les bras. Je commence 2025 avec la même motivation et détermination qu’en 2024. Je sais que, cette année, il ne suffira pas seulement d’être fort, il faudra aussi affiner ma tactique pour remporter des courses. Mon objectif principal est ma deuxième participation au Tour de France, où je compte bien briller et laisser ma marque ».

Le sprint est un axe stratégique essentiel que la Groupama-FDJ va s’attacher à développer en 2025 avec le retour de Paul Penhoët au plus haut-niveau. Il a traversé beaucoup de difficultés l’année dernière avec une blessure au genou en début de saison avant un retour à un très bon niveau en fin d’année.

Paul Penhoët :

26.01 : Clàssica Comunitat Valenciana 1969

05.02 : Etoile de Bessèges – Tour du Gard

14.02 : Tour de la Provence

02.03 : Kuurne – Bruxelles – Kuurne

04.03 : Samyn Classic

10.03 : Tirreno-Adriatico

30.03 : Gent-Wevelgem

« La fin d’année 2024 a été difficile, car je me sentais bien physiquement, mais je n’ai pas réussi à concrétiser en course. Cette année, mon objectif est de m’imposer en WorldTour et de prouver que j’ai ma place en tant que sprinter sur la scène internationale. En 2025, j’ambitionne de participer et de découvrir mon premier Grand Tour. »