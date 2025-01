Ma Petite Entreprise, une équipe cycliste financée par des TPE/PME françaises, a le Tour de France 2030 dans le viseur.

À l’heure où l’argent prend de plus en plus de place dans le cyclisme, six dirigeants de PME et/ou présidents de clubs sportifs ont eu une idée : créer une équipe cycliste professionnelle soutenue exclusivement par des petites entreprises. Le concept est simple : plutôt que de s’appuyer sur quelques grands sponsors, cette équipe professionnelle s’appuie sur une multitude de petites entreprises, qui forment un puissant réseau de soutien. « Ce modèle participatif, inédit dans le cyclisme professionnel, permet de transformer chaque sponsor en acteur clé de la réussite de l’équipe », assure Ma Petite Entreprise.

Chaque sponsor, quel que soit son apport financier (à partir de 750€/an), sera valorisé de manière équitable, avec une visibilité assurée sur les supports de communication et les maillots de Ma Petite Entreprise. En réunissant hommes et femmes, l’équipe va refléter l’engagement de Ma Petite Entreprise en faveur de l’égalité dans le sport. Chaque année, Ma Petite Entreprise reversera 10% des primes de courses obtenues auprès des clubs cyclistes formant les professionnels de son équipe. Elle reversera aussi la même somme pour parrainer des ruches. L’abeille est d’ailleurs le logo de l’équipe.

Les dates clés du projet Ma Petite Entreprise :

2023 : Création du projet

2025 : Recrutement du staff et des effectifs

2026 à 2029 : Équipe continentale

2030 : Tour de France

Participer au Tour de France à l’horizon 2030

Une chose est sûre, le projet ne manque pas d’ambition. Dès cette année, les créateurs souhaitent entamer leur recrutement en vue d’intégrer l’échelon continental en 2026. Mais le grand objectif reste de participer à la plus grande course du monde, le Tour de France, d’ici à 2030.

Au-delà de l’aspect purement sportif, Ma Petite Entreprise souhaite offrir aux TPE/PME qui rejoindront l’équipe :