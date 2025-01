Nouvelles couleurs, recrues, vélos, effectif complet,… Voici la présentation de l’équipe Intermarché-Wanty 2025.

15ᵉ au classement UCI par équipe en 2024, la formation Intermarché-Wanty stagne dans la deuxième partie du tableau. Fin 2023, l’équipe belge occupait la 14ᵉ place de ce classement. En 2024, Biniam Girmay a réalisé la meilleure saison de sa carrière, avec trois victoires d’étape sur le Tour de France et un maillot vert à la clé notamment. L’Érythréen a remporté cinq des treize victoires de l’équipe et a renforcé son rôle de leader dans l’effectif.

Les recrues d’Intermarché-Wanty

La formation de Jean-François Bourlart a été plutôt discrète sur le marché des transferts avec six arrivées et sept départs. Parmi les recrues, Jonas Rutsch et Louis Barré arrivent, respectivement, des équipes World Tour EF Education-EasyPost et Arkéa – B&B Hotels tandis qu’Alexander Kamp, ancien champion du Danemark, arrive en provenance de la formation Tudor. Huub Artz, membre de l’équipe développement et champion d’Europe Espoirs vient renforcer l’effectif également en 2025.

Les coureurs clés : Biniam Girmay, Gerben Thijssen, Georg Zimmermann.

Le maillot 2025 d’Intermarché-Wanty

L’équipe belge change de couleur cette année avec désormais un maillot qui devient rouge, blanc, noir et jaune fluo, couleur qui caractérise Intermarché-Wanty ces dernières années.

Les vélos 2025 d’Intermarché-Wanty

Intermarché-Wanty reste fidèle à Cube pour la saison 2025. Les modèles C:68X AERO et C:68X AIR arborent désormais une combinaison de couleurs rouge et noir dynamique, se mariant parfaitement avec la nouvelle tunique Verge Sport de l’équipe.

L’effectif 2025 d’Intermarché-Wanty