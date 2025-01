Le champion de France Paul Lapeira a prolongé son contrat jusqu’en 2027 au sein de la formation Décathlon AG2R La Mondiale.

Décathlon AG2R La Mondiale a annoncé, ce vendredi, la prolongation de contrat de Paul Lapeira pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2027. Sacré champion de France sur ses terres en 2024, le Normand a levé les bras à cinq reprises la saison dernière, notamment sur la Polynormande en fin de saison. Paul Lapeira fera son retour à la compétition à l’occasion du Tour Down Under qui se tiendra du 21 au 26 janvier autour d’Adelaide.

Nous sommes heureux de vous annoncer la prolongation de contrat de notre champion de France @PaulLapeira jusqu’en 2027 😍 L’aventure continue ! 👊🏻 We are delighted to announce the contract extension of @PaulLapeira until 2027 😍 The adventure continues! 👊🏻… pic.twitter.com/Jn6JABzkSr — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) January 10, 2025

Paul Lapeira :

« C’est une reconduction qui s’est faite de manière naturelle, sans laisser de place au doute. J’ai effectué toute ma formation au sein de la filière de l’équipe, et avec une belle progression à la clé, cela m’a incité à continuer sur cette lancée. Je suis heureux de prolonger pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2027, ce qui portera à six le total de mes années dans l’équipe à la fin du contrat. Cela commence à faire une belle histoire. Je pense être au bon endroit pour continuer de progresser au cours des trois prochaines années et apporter à l’équipe les meilleurs résultats possibles. Je suis confiant dans l’avenir de la formation, et la vision du projet à 2028 apporte de la sérénité. Je tiens à remercier nos partenaires, AG2R La Mondiale, qui nous soutient depuis de nombreuses années, ainsi que Decathlon plus récemment, et Van Rysel, qui nous fournissent un matériel de pointe. »