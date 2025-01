Portée par Tom Pidcock, la formation Q36.5 Pro Cycling Team vient de dévoiler son nouveau maillot pour la saison 2025.

L’équipe Q36.5 Pro Cycling Team a présenté, ce samedi, son nouveau kit pour la saison 2025. Ce nouveau kit de la marque Q36.5 représente la gamme de produits la plus avancée jamais conçue dans les laboratoires de Bolzano. Fruit d’une approche innovante, il combine aérodynamisme, confort et thermorégulation – cette dernière étant, selon la marque, la véritable nouvelle frontière des « gains marginaux » pour améliorer les performances dans le cyclisme d’élite.

Cuissard Dottore Pro

Pour la première fois, les athlètes disposeront à la fois de l’emblématique cuissard Dottore Pro, fruit de dix années de recherche continue sur les technologies représentant l’avenir de vêtements de cyclisme haute performance, et du Gregarius Pro, un cuissard totalement repensé pour 2025. Doté de composants 100 % exclusifs, ce dernier offre une liberté de mouvement maximale et une sensation de « seconde peau » en selle, tout en garantissant le confort ultime. Les coureurs pourront choisir le modèle à porter en fonction de leurs préférences personnelles, de leur style de pédalage ou des exigences spécifiques du parcours du jour.

Maillot Gregarius

Le maillot Gregarius de Q36.5 associe quatre tissus propriétaires à une cartographie corporelle avancée pour offrir une polyvalence exceptionnelle aux athlètes, même dans les conditions les plus exigeantes et imprévisibles des compétitions professionnelles. Fidèle à l’approche Q36.5, cette polyvalence repose avant tout sur le développement de tissus exclusifs, spécialement conçus pour optimiser la thermorégulation des cyclistes.

Tom Pidcock :

« Le nouveau design est frais et captivant. Comme on dit, ‘si vous avez l’air au top, vous vous sentez au top’. Dès ma première sortie avec le cuissard Dottore Pro de Q36.5, j’ai su que j’étais entre de bonnes mains et que je n’aurais pas à m’inquiéter du confort en selle cette année. Je suis ravi de collaborer avec le département R&D de Q36.5. J’ai hâte de découvrir où leur confiance nous mènera : comme le dit la marque, nous serons leurs ‘Research Scientists’. Je suis curieux de voir comment nos retours pourront contribuer à l’amélioration de leurs produits sur toute la gamme ».