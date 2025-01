Remco Evenepoel a été élu sportif belge de l’année 2024. C’est la quatrième fois en six ans que le coureur de Soudal Quick-Step reçoit cette récompense.

Nouvelle récompense pour Remco Evenepoel. Toujours blessé suite à une chute en décembre, le Belge a été élu sportif belge de l’année 2024, au cours de laquelle il a remporté un total de neuf victoires, dont deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Paris et un deuxième titre consécutif aux Championnats du monde de contre-la-montre, organisés à Zurich. Déjà lauréat des prix Kristallen Fiets, Flandrien et Belge de l’année – tous reçus au cours des deux derniers mois – Evenepoel est monté sur scène à Bruxelles, où se tenait le Gala des sports, pour soulever son quatrième trophée de sportif belge de l’année, après ceux de 2019, 2022 et 2023.

Remco Evenepoel :

« Je suis fier de cette réussite, car c’est une reconnaissance de tout le travail acharné que j’ai fourni au cours de l’année écoulée. La saison dernière a été incroyable pour moi, avec les trois médailles d’or remportées en quelques mois seulement et la troisième place ainsi que le maillot blanc lors de mon premier Tour de France avec Soudal Quick-Step. C’est une récompense qui n’aurait pas été possible sans les gens incroyables qui m’entourent. Sportif belge de l’année est une récompense qui me donne également confiance pour poursuivre ma convalescence. Je suis motivé pour faire tout ce que je peux pour revenir sur le vélo et être dans la meilleure forme possible après ce contretemps au départ du Tour en juillet ».