La formation Arkéa-B&B Hotels vient de dévoiler le programme de début de saison d’Arnaud Démare, qui sera aligné sur Paris-Nice.

Arnaud Démare se verra offrir de nombreuses possibilités de sprints en ce début de saison 2025. L’objectif est qu’il parvienne à scorer assez rapidement. Le Picard lancera sa saison fin janvier en Espagne à l’occasion du Trofeo Palma. Il enchaînera ensuite avec l’Étoile de Bessèges, la classique d’Almeria et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il sera au départ de Paris-Nice où il sera le leader de la formation bretonne et visera les étapes. Après une saison 2024 compliquée, Arnaud Démare veut retrouver le chemin de la victoire et la confiance.

Didier Rous, manager sportif Arkéa-B&B Hotels :

« Arnaud Démare se verra offrir de nombreuses possibilités de sprints en ce début de saison 2025. L’objectif est qu’il parvienne à scorer assez rapidement. La dernière épreuve du Challenge Mallorca sacre généralement un homme rapide. Arnaud enchaînera ensuite avec l’Étoile de Bessèges sur laquelle quelques arrivées massives sont attendues. Il disputera ensuite Almeria et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, deux courses qui, là encore, conviennent à son profil. Il sera au départ de Paris-Nice avec comme rôle, celui de leader de l’équipe pour aller chasser les succès. Le programme de début de saison d’Arnaud a été construit afin qu’il lève les bras rapidement, retrouve très vite de la confiance et qu’il puisse s’installer ainsi tout au long de la saison dans un cercle vertueux de succès ».