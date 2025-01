Plus d’un mois après sa chute, Remco Evenepoel évoque son retour et ses objectifs pour 2025, où il visera à nouveau un bon résultat sur le Tour de France.

Victime d’une chute à l’entrainement le 3 décembre, Remco Evenepoel sera de retour sur les rouleaux ce week-end. « Les deux premières semaines après ma blessure ont été difficiles, car cela s’est produit juste au moment où je me préparais à reprendre l’entraînement, mais j’ai essayé de me changer les idées pendant les vacances et ça va mieux maintenant. Cela fait presque cinq semaines que je n’ai pas fait de sport, ce qui signifie que je suis hors vélo depuis dix semaines maintenant. C’est pourquoi le plus important pour moi est de commencer ma rééducation et de sauter sur les rouleaux, j’espère samedi. Je combinerai le vélo avec des séances de physio. Je suis prêt mentalement à remonter sur le vélo, mais je ne vais pas me forcer à y aller à fond dès le début, car je veux récupérer complètement de mon épaule », assure Remco Evenepoel.

« La raison pour laquelle je ne sors pas encore, c’est que l’épaule n’est pas prête à absorber les chocs de la route. J’espère reprendre l’entraînement en extérieur début février, ce serait le meilleur scénario à ce stade. Comme je l’ai dit, ce n’était pas facile quand cela s’est produit, d’autant plus que c’était ma deuxième blessure de ce côté-là la même année et que je revenais d’un excellent été – qui a été l’un des meilleurs moments de ma carrière – mais j’ai reçu beaucoup de soutien de la part de ma famille et de mon équipe et j’ai fini par arrêter de penser à cela et à me concentrer uniquement sur ma récupération », poursuit le Belge.

Le Tour de France dans le viseur

« J’espère être de retour pour la Flèche Brabançonne, qui est proche de chez moi et qui me servirait de motivation. Je pense qu’il est plus facile de revenir à la compétition sur des courses d’un jour que sur des courses à étapes, et j’adore les Classiques ardennaises, donc j’espère que je serai en bonne forme d’ici là, dans trois mois. Si tout se passe bien dans les Classiques, je prendrai peut-être aussi le départ du Tour de Romandie, juste pour ajouter quelques jours de course. Ensuite, je ferai le Critérium du Dauphiné, les Championnats nationaux et bien sûr, je participerai à des stages en altitude. Je veux être à 200% pour le Tour de France, et si tout se passe comme prévu et que je continue à progresser, je suis confiant de pouvoir y commencer en bonne forme et me battre pour un bon résultat », conclut le leader de la Soudal Quick-Step.