Le champion d’Europe Tim Merlier a prolongé pour trois saisons au sein de la formation Soudal Quick-Step, soit jusqu’en 2028.

À l’occasion de la présentation de l’équipe Soudal Quick-Step ce jeudi à Calpe, la formation a annoncé la prolongation de contrat de Tim Merlier et son fidèle coéquipier Bert Van Lerberghe. Les deux belges resteront avec le Wolfpack jusqu’à fin 2028. Depuis son arrivée en 2023, Merlier est devenu l’un des coureurs les plus rapides du monde, accumulant un total de 27 victoires, dont le titre continental, trois victoires d’étape sur le Giro d’Italia, deux fois le Nokere Koerse et le Scheldeprijs, la plus ancienne course de Flandre. En 2025, Merlier sera aligné au départ du Tour de France, avec Remco Evenepoel notamment.

Huge news coming from 🇪🇸@MerlierTim & @bert_bvl have agreed to a new deal with Soudal Quick-Step until the end of 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ 🙌 pic.twitter.com/vdcoJn9Jvl — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) January 9, 2025

Tim Merlier :

« Depuis que je suis jeune, j’ai toujours rêvé de courir un jour pour cette équipe, et maintenant, prolonger mon contrat après seulement deux saisons signifie beaucoup. J’ai beaucoup de beaux souvenirs de ces deux dernières années, j’ai remporté beaucoup de courses et je veux continuer à le faire au cours des quatre prochaines années. Cette saison sera spéciale, car je courrai avec le maillot de champion d’Europe sur les épaules, et j’aimerais le montrer sur le Tour de France et y remporter une victoire d’étape. En même temps, c’est formidable de rester dans la même équipe que Bert. Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants, nous avons un lien fort qui se voit dans les courses que nous faisons ensemble et nous espérons avoir le même partenariat fructueux que nous avons connu jusqu’à présent. »