La Soudal Quick-Step vient de présenter son nouveau maillot pour la saison 2025, toujours conçu par Castelli.

Conçu par la graphiste de Castelli Luisa Menini, le nouveau kit 2025 de la Soudal Quick-Step comprend principalement le bleu foncé traditionnel de l’équipe, tout en incorporant le rouge du sponsor Soudal. On y retrouve une nuance de bleu plus claire, qui est un clin d’œil à l’histoire de l’équipe et à la domination sur les classiques du Nord. Le tout est intégré dans un motif de fusion en mouvement qui a été conçu pour imiter le mouvement d’un cycliste qui passe. Comme annoncé plus tôt dans l’année, l’équipe poursuivra sa relation avec le célèbre équipementier cycliste Castelli, pour les deux prochaines saisons.

Combining the dark blue and red with a lighter shade of blue as a nod to our team’s rich history, the 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗦𝗼𝘂𝗱𝗮𝗹 𝗤𝘂𝗶𝗰𝗸-𝗦𝘁𝗲𝗽 kit is a fresh fusion of colours similar to the dynamism of a moving cyclist, and we can’t wait to show it on the road next year 🔥 pic.twitter.com/u03hG5L9RA — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) December 14, 2024

Luisa Menini, graphiste Castelli :

« J’ai été honoré d’avoir été sollicité pour participer à la conception du kit Soudal Quick-Step 2025. Je voulais apporter une touche de fraîcheur et j’ai expérimenté un dégradé de bleu plus clair. Lorsque ce dernier a été présenté à l’équipe, nous avons formulé un motif qui nous permettrait de faire un clin d’œil à la grande histoire de cette célèbre équipe. J’ai ensuite cherché à intégrer le rouge de Soudal de manière naturelle, comme celui vu pour la tenue T-Rex utilisée lors de la Vuelta de l’année dernière, qui a également donné la toile parfaite sur laquelle placer les logos des sponsors de l’équipe. »

Mikel Landa :

« J’adore le nouveau design et je serai fier de le porter en 2025. Castelli fabrique de merveilleux vêtements de cyclisme qui peuvent nous aider à rester au chaud lors des courses plus froides du début février et mars, puis à lutter contre la chaleur du Tour de France ou de La Vuelta, tout en offrant une qualité et un confort qui nous permettent de rouler toute la journée. Le nouveau design est très accrocheur et je suis sûr que tout le monde l’adorera. La saison prochaine pourrait être historique pour l’équipe, car nous nous rapprochons de notre 1000ᵉ victoire, et ce serait vraiment formidable de franchir cette étape incroyable dans ce magnifique kit. »

Le nouveau kit sera disponible en précommande à partir du 2 janvier sur la boutique en ligne de l’équipe.