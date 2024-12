Red Bull Bora-Hansgrohe vient de dévoiler son nouveau maillot conçu par Specialized, qui équipera la formation allemande la tête aux pieds.

Pour la première fois, Specialized sera le partenaire vestimentaire d’une équipe de l’UCI WorldTour masculin. À partir de 2025, Red Bull Bora-Hansgrohe sera entièrement équipé d’équipements Specialized, des casques aux chaussures. Un blanc frais a été ajouté, s’étendant sur le maillot du dos aux tissus aérodynamiques des épaules et des bras. À l’avant, le blanc contraste avec le bleu foncé familier de l’équipe, où les trois sponsors, Red Bull, Bora et hansgrohe, sont affichés. Le nouveau dos clair assure plus de refroidissement par temps chaud, ce qui en fait un design clair classique avec des performances inégalées.

Thomas Perren, responsable de la conception des vêtements :

« La gamme complète de produits, composée de 50 nouveaux articles, a été conçue à partir de zéro en collaboration avec Red Bull Bora-Hansgrohe. Cela nous a permis de nous concentrer sur des exigences très spécifiques pour les besoins de course et d’entraînement des coureurs. Ces combinaisons de produits sont optimisées pour fonctionner aux normes les plus élevées pour toute éventualité, en intégrant l’aérodynamisme, la régulation thermique et la gestion de l’humidité. Le design final a pour but de mettre en valeur certains des points forts de la conception et du développement du produit, tout en permettant aux trois sponsors, Red Bull Bora-Hansgrohe, d’être mis en valeur sur le kit. »

À partir de 2025, l’équipe roulera en tenue Specialized complète, du design distinctif des casques des athlètes Red Bull aux chaussures blanches S-Works Torch. Koo sera ajouté en tant que partenaire pour les lunettes et Roeckl Sports fournira les gants. En plus de l’UCI WorldTeam, les Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies arboreront également le nouveau look.