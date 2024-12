L’Union Cycliste Internationale annonce qu’elle proposera à son comité directeur d’interdire pour raisons médicales l’usage du monoxyde de carbone par les coureurs.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, l’UCI indique que cette décision sera prise par l’organe exécutif de la Fédération lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra à Arras, en France, les 31 janvier et 1ᵉʳ février prochains. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore qui est régulièrement à l’origine d’accidents domestiques. Inhalé à faibles doses et dans de strictes conditions de sécurité, ce gaz est utilisé en médecine comme traceur pour mesurer la diffusion pulmonaire de l’oxygène ou la masse d’hémoglobine totale.

Inhalé de manière répétée dans des conditions non médicalisées, il peut en revanche être à l’origine d’effets secondaires comme des maux de tête, une sensation de fatigue, des nausées, des vomissements, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires, voire une perte de connaissance. Ces effets secondaires sur la santé et la totale méconnaissance des effets à long terme d’inhalations répétées de monoxyde de carbone justifieraient, selon l’UCI, une interdiction pour raisons médicales de l’usage de ce gaz. Son utilisation dans un environnement médicalisé, par du personnel médical compétent et dans le strict contexte de l’évaluation de la masse totale d’hémoglobine resterait en revanche autorisée.