Dès 2025, les coureurs espoirs évoluant en World Tour ou ProTeam ne pourront plus disputer les championnats du monde dans la catégorie U23.

Le Comité Directeur de l’Union Cycliste Internationale a décidé d’ajuster les règles de participation concernant la catégorie Hommes Moins de 23 ans afin de tenir compte de la hausse du niveau de performance des coureurs évoluant dans cette catégorie. Ainsi, à partir de 2025, les coureurs âgés de moins de 23 ans sous contrat avec une équipe professionnelle (UCI WorldTeam ou UCI ProTeam) ne pourront plus participer aux épreuves des Championnats du Monde UCI et des Championnats Continentaux de cyclisme sur route dédiées à la catégorie Hommes Moins de 23 ans.

Cette règle ne s’appliquera en revanche pas aux coureurs enregistrés dans une équipe de développement d’une UCI WorldTeam ou d’une UCI ProTeam. S’agissant des Mondiaux UCI, cette décision s’appliquera donc pour la première fois aux Championnats du Monde Route UCI 2025 de Kigali (Rwanda), une édition de l’événement qui, rappelons-le, verra l’apparition de la première course dédiée à la catégorie Femmes Moins de 23 ans dans ce cadre. Les coureuses de cette dernière couraient jusqu’ici avec les Femmes Élite, et un titre leur était déjà décerné à l’issue de la course, précise l’UCI dans un communiqué.