Une semaine après son sacre à Zurich, Tadej Pogacar va disputer le Tour d’Émilie ce samedi avec son nouveau maillot de champion du monde.

The first ride for Tadej Pogačar in the rainbow jersey 🌈

Tomorrow -> Giro dell’Emilia with Evenepoel and Roglič 💪🏼

🎥: pissei pic.twitter.com/7R5YZnBfOx

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 4, 2024