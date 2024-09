Tadej Pogacar (Slovénie) a remporté, ce dimanche, la course en ligne des championnats du monde 2024. À 100 kilomètres de l’arrivée, le Slovène passe déjà à l’offensive. Attendu par Jan Tratnik, qui avait anticipé avec un groupe de coureurs, le triple vainqueur du Tour de France revient sur la tête de course et attaque dès les premiers forts pourcentages. Seul Pavel Silavov (France) peut suivre son leader au sein de la formation UAE Team Emirates.

🚴‍♂️ #Zurich2024 | 🚨 ATTAQUE DE TADEJ POGAČAR À 100KM DE L’ARRIVÉE ! Le Slovène prend déjà les choses en main et fait mal à tout le monde ! La course s’emballe ! 📺 Les Mondiaux en direct : https://t.co/VptWnlnN3Z pic.twitter.com/9ePDzAKdfp — francetvsport (@francetvsport) September 29, 2024

Mais le Français n’a pas pu suivre bien longtemps Pogacar, qui s’envole vers son premier titre de champion du monde à 51 kilomètres de l’arrivée. Derrière, Mathieu van der Poel (Pays-Bas) et Remco Evenepoel (Belgique) ont tenté de réagir, en vain. Après un raid solitaire de plus de 50 kilomètres, Tadej Pogacar devient champion du monde. Il devance Ben O’Connor (Australie), sorti dans le final, et Mathieu van der Poel (Pays-Bas). Premier Français, Romain Bardet est 10ᵉ.

🚴 #Zurich2024 | 🌈 TADEJ POGAČAR CHAMPION DU MONDE APRÈS UNE COURSE TOTALEMENT FOLLE ! 🤯 Il l’a fait : après 100km d’échappée, le Slovène décroche son premier maillot arc-en-ciel et rentre encore un peu plus dans l’histoire du cyclisme ! C’est fou ! pic.twitter.com/7Ud8InBQEI — francetvsport (@francetvsport) September 29, 2024

Le classement des championnats du monde Hommes

Tadej Pogacar Ben O’Connor Mathieu van der Poel

