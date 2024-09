Lotte Kopecky (Belgique) a remporté, ce samedi, la course en ligne des championnats du monde de cyclisme Femmes. Au terme des 154 kilomètres de course, perturbés par la pluie, la Belge s’est imposée au sprint devant Chloe Dygert (États-Unis) et Elisa Longo Borghini (Italie). Alors qu’elle semblait être la plus forte aujourd’hui, Demi Vollering doit se contenter de la 5ᵉ place. Après sa victoire à Glasgow l’an dernier, Lotte Kopecky devient championne du monde de la course en ligne pour la deuxième année consécutive.

Lotte Kopecky conserve son titre mondial ! La Belge s’impose au sprint devant Chloe Dygert et Elisa Longo Borghini 🚀 pic.twitter.com/HXfsO6XyEF — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 28, 2024

Le classement des championnats du monde Femmes

Lotte Kopecky Chloe Dygert Elisa Longo Borghini

